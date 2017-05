Bibi abandona 'Supervivientes' tras serle extirpados dos quistes de un pecho

La nueva edición de 'Supervivientes' está siendo una de las que más problemas está teniendo en lo que a la salud se refiere, y es que a las lesiones de Eliad, el dolor de rodilla de Bigote Arrocet y las quejas por los dolores de Iván se ha sumado el abandono de Bibi.

La concursante ha protagonizado el mayor drama de la edición, aunque ella inisiste en que está bien de salud. Tras unos días evacuada, Bibi ha contado al público del programa el porqué:

"Antes de marchar de España nos hacen unas pruebas médicas y a mi me detectan dos pequeños quistes en la mama izquierda. Me hicieron la biopsia en España y no encontraron nada malo en principio. Me dijeron que podía quedarme o ir y que ya estando en la playa me dirían el resultado de la biopsia", dijo.

"Una vez aquí me dicen que la biopsia no es del todo clara y me dan la opción de extirpármelos. Me los han extirpado y me dicen que no hay problema porque siga en la isla", contó, "pero anímicamente me afectó. Me han dado la opción de seguir o no, pero he decidido no seguir", reveló la Melli.

La actitud del resto de concursantes

Parece ser que Raquel, la hermana de Bibi no quiere comer, y aunque Gloria Camila le ha insistido en que a pesar de su falta de hambre debe comer algo Raquel lo ha rechazado.

Por otro lado, la torpeza de Bigote Arrocet mientras estaba junto al fuego le costó una lesión en la rodilla. Las imágenes del tropiezo fueron grabadas por las cámaras de infrarrojos de la isla.

Y luego está Iván, quien se ha quejado por unas molestias en la eespalda aunque Lara Álvarez le asegurara tras su revisión médica que no había ningun problema:

"El diagnóstico confirma que no hay razones médicas para ese dolor, pero como es subjetivo, ya vimos el año pasado a Antonio Tejado, te puedes retirar del programa cuando quieras con las consecuencias que esto pueda acarrear".