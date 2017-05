Yolanda Ramos desvela su pasado profesional como stripper

Yolanda Ramos se ha convertido en uno de los miembros del jurado de 'Me lo dices o me lo cantas', el nuevo concurso musical de Telecinco. Con motivo de su nuevo trabajo, la actriz visitó el plató de 'Sábado Deluxe' donde habló de sus facetas más desconocidas.

Yolanda confeso que su primer trabajo artístico fue haciendo stripteases integrales en 'El molino' con musica clásica. "No me daba vergüenza porque no iba vestida de policía pegando con la porra, era artístico. Volví de Mallorca muy echa polvo y me te tenía que ganar la vida de alguna manera",explicó.

También hubo tiempo durante la entrevista para recordar la polémica visita de José Luis Moreno a 'Hable con ellas' en la que aprovechó para decirle que le debía 25.000 pesetas y provocó el enfado del productor.

"Jamás me denunció. No me llegaba nada y en un momento dado me anuncié. Luego pensé que 'que me denuncie', sabe que lo que estoy diciendo es verdad", afirmó Yolanda Ramos.

A la pregunta si se arrepintió en algún momento de haber dicho eso por televisión contestó: "me arrepentí por milésimas de segundo porque vi a una de mis compañeras muy asustada. Pero luego, cuando vi que Beatriz Montañez me ayudó y que no era la única, me convertí en una heroína".

"El director también estaba muy asustado, pero me ayudó mucho. Cuando paramos por publicidad el equipo me empezó a enseñar mensajes en móviles que decían lo mismo", añadió.