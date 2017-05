Laura Escanes revela como conoció a Risto Mejide en 'Planeta Calleja'

Risto Mejide ha sido el invitado protagonista de un nuevo episodio de ‘Planeta Calleja’, el exitoso programa del aventurero Jesús Calleja en Cuatro. Durante la entrega que se ha emitido este domingo, Calleja ha aprovechado para conocer en profundidad al polémico publicista, no solo en lo que respecta a su vida profesional, sino también en lo personal.

Una de las revelaciones más polémicas que Mejide ha hecho durante el programa ha sido acerca de su paso por ‘Operación Triunfo’ como miembro del jurado, espacio televisivo que le sirvió para alcanzar la fama que tiene hoy en día, “Yo fui a ‘OT’ para cargarme el programa. Odiaba el concurso y solo dije a Tinet, por eso en cada programa no me callaba y decía todo lo que no me gustaba”, expresaba.

En lo que respecta a lo personal, el paso del publicista por el programa de Calleja ha servido para conocer su lado más tierno y frágil, ya que Mejide ha contado que de pequeño sufrió acoso escolar, y que fue a partir de ahí que aprendió una gran lección, defenderse, “En el colegio unos compañeros pintaron en una pared ‘Risto me jode’, y cuando se lo conté a mi madre, me dio un rotulador y me dijo que pensara que iba a escribir debajo. Al día siguiente fui antes a clase y escribí ‘pues te aguantas’”, revelaba.

Sin embargo, el momento más comentado en las redes sociales no ha sido este, sino la aparición de su futura esposa, la joven modelo Laura Escanes, con la que se casará el próximo 20 de mayo. Aunque ella no quería aparecer en el espacio de Cuatro para que los espectadores no pensaran que quería promocionarse, finalmente Calleja ha conseguido convencerla para que forme parte de esta aventura que ha tenido lugar en Ciudad del Cabo.

Así, la audiencia también ha podido conocer cómo se conocieron los dos enamorados, “Yo lo acababa de dejar con una chica, y decidí seguir por Instagram a las diez chicas más guapas que había. Todas tenían un perfil que indicaba que eran modelos y bloggers, excepto Laura, ella tenía un enlace a sus textos. Estuve hasta las 3 de la mañana leyendo sus textos, y después le escribí un ‘hola’ por Twitter”, confesaba Mejide.

La joven continuaba el relato de su chico asegurando que al día siguiente le respondió, y así fue como empezaron a quedar Sobre el famoso vídeo que él le dedicó, titulado ‘Mía’, la modelo no tiene dudas, “Me encantó. La primera vez que lo vi me puse a llorar porque me emocionó mucho”. Un amor que para Mejide sin duda lo es todo, “ella es un apoyo moral necesario en mi vida”, indicaba.