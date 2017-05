Ver online en directo la final de Eurovisión 2017 por Internet y televisión

Llega la gran final de Eurovisión 2017. El Centro de Exposiciones de Kiev acoge este sábado 13 de mayo el certamen en el que competirán hasta 42 países con sus respectivos representantes para proclamarse ganadores de la vigente edición. A España la intentará representar Manel Navarro. Si quieres saber dónde y cómo puedes ver online por Internet la final de Eurovisión 2017, o por televisión, o ampliar la información al respecto de la fecha y los horarios, puedes hacerlo aquí.

HORARIOS EN EL RESTO DEL MUNDO: Sábado 13 de mayo de 2017 a partir de las 21 horas en España (Madrid), 20 horas en Canarias, Casablanca (Marruecos) y Reino Unido, 22 horas en Kiev (Ucrania); Los Ángeles (EEUU) 12 horas; México DF (México) y Bogotá (Colombia) 14 horas; Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Río de Janeiro (Brasil) 16 horas; Sydney (Australia) 7 horas y Tokio (Japón) 5 horas.

DÓNDE VER POR TELEVISIÓN: La gran final de Eurovisión 2017 se podrá seguir en España a través de Televisión Española a lo largo de la noche del sábado 13. Otras cadenas internacionales como SVT de Suecia o la ARD alemana se encargarán de dar cobertura al evento.

DÓNDE SEGUIR ONLINE O VER POR INTERNET: A través de IDEAL.es se llevará a cabo una cobertura especial sobre esta final de Eurovisión de 2017. Las posibilidades también se ciñen a las páginas web de las cadenas mencionadas con anterioridad. Por ejemplo, RTVE emitirá en directo por Internet a través de su portal.

Incluso la web oficial del certamen se encargará de emitir la cita desde Kiev al igual que el canal oficial de YouTube. Existen una infinidad de posibilidades para que nadie se pierda el concurso.

Aunque Portugal, Italia y Suecia sean los países favoritos para ganar la edición de Eurovisión 2017, España apuesta por Manel con el tema ‘Do it for your lover’ que intentará colarse en la gran final durante las fases que se han celebrado durante esta semana. Tendrá la posibilidad de quedar para la historia.