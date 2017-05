Vender ropa sin mostrarla

Rei Kawakubo (Tokio, 1942) es una mujer que no se pliega ante nada ni nadie. Lleva casi medio siglo caminando al margen del rebaño de la moda. Vive tan a su aire que pasó por alto el feo que la poderosa Anna Wintour, editora de la edición estadounidense de ‘Vogue’ y organizadora de la gala del Met, le hizo el pasado lunes al vestir un modelo de Chanel en vez de una pieza de la anfitriona. La dueña de Comme de Garçons, una de las firmas más exclusivas y transgresoras del mercado, funciona con códigos propios: se niega a exhibir nada en los escaparates y tampoco acepta ninguna de las leyes del marketing. Son contadas las entrevistas que ha dado desde el lanzamiento de su firma, en 1969, y nunca saluda al término de sus desfiles. Rabiosamente independiente, reinventó las ‘Guerilla Stores’ –tiendas que funcionan sólo durante periodos efímeros en espacios inusuales– y jamás hace acto de presencia en las presentaciones de sus misteriosos y fascinantes perfumes, que despiden aromas que evocan el olor de garajes e iglesias.

Kawakubo ha llevado al límite su esnobismo con insólitas campañas publicitarias en las que la ropa rara vez es protagonista. Algo inaudito que sólo en contadas ocasiones ha imitado la competencia. Trussardi ha echado mano en algunas ocasiones de perros y el actual director creativo de Loewe, J.W. Anderson, escogió un ‘selfie’ de Steven Meisel, uno de los grandes tótems de la fotografía de moda, rozando sus labios con los de otro hombre para la campaña veraniega de 2015. Y poco más, porque lo de Comme des Garçons es otro cantar. Practica este arriesgado juego desde hace tres décadas. Sólo una marca con un sobresaliente poder de convocatoria puede permitirse el lujo de caminar sobre el alambre y mantener bien engrasada su máquina comercial sin mostrar públicamente sus productos. Le vale cualquier simbología para subrayar un discurso propio en el que prescinde de forma deliberada de los cuerpos espectaculares. Kawakubo ejerce una cierta arrogancia al dar por sentado que su moda, ajena a las tendencias, ha calado lo suficientemente hondo entre la única clientela a la que le interesa llegar.

Elefantes por el JFK

Si en 1987 revolucionó el negocio con una icónica imagen del difunto André Kertész mostrando una manada de elefantes caminando al trote cochinero por las instalaciones del aeropuerto neoyorquino de JFK, un año después una fotografía de Jim Britt con dos hermanos sonriendo con aparatos dentales protagonizó su campaña de otoño-invierno. Aquellos animales rompieron moldes y demostraron que sólo los creadores poderosos marcan el paso a su antojo. Rei también elevó a categoría de icono a un grupo de niñas que observaban atentas el salto de cuatro bailarinas. La marca se ha especializado en sacar de contexto el lujo mezclándolo con imágenes cotidianas, arte gráfico, activismo político... ‘Máquinas-esculturas’, personajes de cómic, rostros desfigurados, serpientes enroscadas alrededor de una silla y la otra con un hombre sentado apoyando su cabeza en su mano... Un tremendismo algo repelente y tenebroso.Es la forma que tiene Comme des Garçons de aceptar el sistema de la moda y luchar al mismo tiempo contra él.

Lejos de echarse la soga al cuello tomando como referente las obras de otros artistas para publicitar sus colecciones, la fórmula de anunciar ropa sin mostrar el objeto de deseo es de todo menos ingenua. No es ninguna locura, sino un recurso de la cultura moderna con el que se matan varios pájaros de un solo tiro. Si bien cuesta verlo al principio, los resultados finales saltan a la vista. Comme des Garçons no trata de vender ropa, algo que se da por descontado, dada su amplia nómina de fieles, sino de vender marca. A diferencia de los grandes emporios, no se trata de ninguna máquina gigante que necesite colocar cantidades industriales. Apropiarse de una obra de arte, sostienen los expertos, es la manera más directa y dinámica de conectar con una historia que contar al gran público.

La firma japonesa confirma con esta estrategia también el enamoramiento actual de la industria de la moda con la nostalgia y su capacidad en difundir un estilo de vida en vez de un producto. «Compramos a partir de la persona que queremos ser y no los artículos que queremos poseer», esgrime Patrick Ervell, uno de los diseñadores de los que se sirve Kawakubo, una oveja solitaria, para seducir al público con imágenes atemporales que fusionan lo vintage y contemporáneo.