Risto Mejide y su prometida, Laura Escanes, protagonistas de 'Planeta Calleja'

A seis días de su enlace matrimonial, Risto Mejide y Laura Escanes protagonizan el pase de Planeta Calleja del próximo domingo, 14 de mayo, en Cuatro. Los espectadores tendrán la oportunidad de conocer al publicista, al que le han llovido las malas críticas de All You Need Is Love... o No, en un terrero fuera de su control y donde se agolparán los sentimientos de terror, desconcierto y ganas de tirar la toalla, algo a lo que el catalán no nos tiene acostumbrados.

Además, supondrá la primera aparición televisiva de su prometida, que compartirá con el leonés su historia de amor y contará, según el comunicado de la cadena, cuestiones de las que no había hablado ante las cámaras. En medio de la naturaleza y con más ocupantes de lo habitual, Jesús improvisará un Chester in love donde Risto pasará de entrevistador a entrevistado y donde Laura tendrá mucho que decir.

La bahía de Mossel, uno de los lugares del mundo donde más tiburones se avistan, será el destino final de los dos aventureros. Sumergirse en el océano en el interior de una pequeña jaula a tan sólo unos centímetros de los tiburones blancos requiere mucha preparación. Sobre todo porque Risto no es un gran apasionado del medio acuático. ¿Logrará el publicista enfrentarse a sus miedos y completar la aventura?