Resuelto el misterio del famoso collar de Gabbana

El mundo de la moda se enfrentará a un antes y un después tras las declaraciones de Steffano Gabbana, uno de los fundadores de la conocida firma de moda Dolce & Gabbana, quien ha asegurado después de catorce años que sí, su famoso collar dorado con la palabra ‘SEX’, fue algo más que una inspiración del ideado por Vivienne Westwood en 1989.

Este complemento lo lució por primera vez la modelo brasileña Gisele Bündchen en 2003, y desde entonces el rumor del plagio no ha desaparecido, hasta tal punto que ha motivado numerosos debates sobre quién hizo primero la famosa joya.

Sin embargo, ya no habrá que especular más sobre si es o no una creación original de Dolce & Gabbana, puesto que el propio diseñador ha confirmado que no, “De acuerdo, ¡Es verdad! Éramos muy estúpidos e ignorantes cuando lo hicimos. Pedimos disculpas al genio #viviennewestwood, prestamos mucho atención a su trabajo”, escribió el modisto en su Instagram.