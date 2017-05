Mila Ximénez tras su operación de estética: "No me estaban gustando cosas que veía de mí"

Mila Ximénez no ha dudado en pasar por el quirófano para someterse a una operación de cirugía estética, para rejuvenecer su rostro,por lo que tuvo que dejar su trabajo en Sálvame pero solo de forma temporal.

A través de una conexión telefónica Mila ha contado cómo se encuentra tras su cirugía y ha declarado que se siente feliz y que regresará a plató en tres semanas aproximadamente."Me siento feliz, he hecho lo que quería hacer. No quería irme a negro en mi vida porque no me estaban gustando cosas que veía en mí", fueron sus palabras. "Tampoco esperéis que sea Alba", bromeó la colaboradora haciendo referencia a su hija.

La colaboradora tuvo palabras para los compañeros y para la audiencia "Estoy siguiendo las recomendaciones de mis médicos y no estoy haciendo nada que no pueda hacer, me estoy cuidando mucho",según dijo en dos semanas recibiría el alta, y dentro de tres podrá volver a maquillarse e ir a plató, aclarando que todos los detalles los pondría en su blog.

Debido a los altercados de días anteriores entre Mila y Terelu Campos por las críticas de Mila dirigidas a Bigote Arrocet, la pareja de Terelu. No obstante, ella asegura: "Sabe lo que siento por ella. Pasará 'Supervivientes', pasarán los meses y seguiremos hablando. Ella tiene mi mano tendida siempre", ha concluido Mila en su conexión telefónica con el programa.