La indignación de Paula Echevarria por supuestas fotos en exclusiva de la revista ¡Hola!

A Paula Echevarría le ha molestado, y bastante la última publicación sobre ella en la revista ¡Hola!, y es que su portada ha sido dedicada a la actriz acompañada del titular: "Paula, primer posado de su nueva vida", seguido de "Fotografías exclusivas en un espectacular reportaje de la mano de 'Sensuelle'"

Echevarría ha compartido a través de su Instagram la imagen negando que se trate de su primer posado y arremete contra la revista. En las publicación ha escrito un extenso texto donde que explica que las imágenes fueron tomadas el año pasado y enviadas "a todos los medios".

"Me parece indignante que una revista, se supone que de prestigio, como @holacom manipule la información a su antojo con el fin de que? Vender más revistas? Reírse de la gente que las compra? Rellenar páginas sin importarle a quien se lleva por delante? Este "primer posado" y estas "fotos en exclusiva" no son más que unas fotos hechas el año pasado como promoción de mi nuevo perfume., indica.

La actriz también ha aprovechado para quejarse del trato que la prensa le está dando a su vida personal, en referencia a la situación por la que pasan ella y su amrido David Bustamante.

"Llevo casi 2 meses escuchando en tv y leyendo en titulares barbaridades acerca de mi vida personal, de la de mi marido y lo que es mucho más grave, de la de una niña de 8 años sin que ninguno de nosotros haya abierto la boca ni para confirmar ni para desmentir nada y ni lo haré... Pero creo que ya está bien, basta de manipular, de malinformar a la gente, de rellenar minutos de programas y páginas de revistas con mentiras.. Siempre he tenido buena relación con la prensa y la prensa conmigo, entiendo vuestro trabajo y lo respeto y entiendo que si algo considerais que es noticia habléis de ello, ni siquiera pido que no lo hagáis... Pero si lo hacéis hacerlo bien, con la verdad por delante y si no la sabéis, mejor ser prudentes", afirma.