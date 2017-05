Las duras palabras de un bombero a Fran Rivera: "Nuestro trabajo es ayudar, no torturar"

Fran Rivera recibía una carta de un bombero que cuestionaba sus palabras sobre la heroicidad de los toreros comparándola con la de los bomberos.

Se abría así un debate en 'Espejo Público', en el que el torero defendía a sus compañeros de profesión como personas que nacen con el sueño de desarrollar "lo que llevan dentro" y que arriesgan su vida.

"El toro es el único animal que lucha y que puede salvar la vida", responde. "Los bomberos son héroes, no me comparo con ellos, pero también considero héroes a los toreros porque veo lo que hacen y para mí lo son."

'Charcu', el bombero que le dirigió la carta, explicaba en el debate su punto de vista sobre la profesión de Rivera: "Nuestro trabajo es ayudar, no torturar. No nos vanagloriamos ni auto-piropeamos, no necesitamos justificarnos, al contrario que tú y tu colectivo insensible y maltratador."

"Mientras nosotros hacemos lo posible por salvar a una persona, vosotros os limitáis a rematar la jugada", concluía el bombero.