"Cállate porque soy tu novio"

Un desagradable incidente ha vuelto a tener lugar en 'Supervivientes'. Esta vez entre la pareja del concurso, la que ya entró siéndolo. Kiko y Gloria Camila se han enzarzado en una disputa a cuenta de que los días conviviendo en el mismo sitio y en esas circunstancias extremas están provocando serias desavenencias entre todos. Sin embargo, en el caso de ambos, el cruce de acusaciones ha sido más que duro.

Gloria Camila lo ha tachado a él de falso en más de una oportunidad y eso a Kiko no le ha gustado. El ex de 'HMYV' no solo no ha sabido encauzar la discusión sin faltarse el respeto sino que la tensión ha crecido tanto que el propio joven ha tenido una conducta totalmente reprochable que ha hecho del machismo gala. En un momento de la discusión entre los dos, Kiko ha hecho una exigencia.

"Cállate la boca" le ha dicho a Gloria Camila. A lo que ella, sorprendida le ha preguntado que "¿por qué". Justo en ese momento la respuesta de Kiko no ha hecho más que empeorar la situación al decirle que debía callarse "porque soy tu novio". Unas palabras fuera de lugar y que han dado pie a un machismo inadmisible que no ha pasado desapercibido para 'Supervivientes'.