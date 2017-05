La sección que ha ofendido a la audiencia de 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' de Pablo Motos ha invitado a su programa a Paco Tous, el actor conocido sobre todo por su papel en 'Los Hombres de Paco'. En esta ocasión ha ido para hablar de 'La casa de papel', una serie que lleva dos episodios emitidos en Antena 3 y que sin embargo ya está cosechando inmejorables críticas.

No obstante la presencia de Paco Tous en 'El Hormiguero' aunque ha sido muy alabada sobre todo por el buen recuerdo que muchos espectadores tienen hacia 'Los Hombres de Paco', ha tenido una polémica involuntaria por parte de Pablo Motos y Paco Tous. Ambos han bromeado sobre cómo se llevaría a cabo un secuestro y qué no debería llevar el secuestrado ese día aprovechando la sección de Patricia Montero que debía tratar de huir de uno simulado. Un hecho que no ha gustado entre la audiencia.

Hacer zapping y ver en el @El_Hormiguero la simulación de un Secuestro y como no, la víctima una colaboradora...uffff asquito #PacoTousEHpic.twitter.com/lSpdTV1gU7 — Belén Solaz (@bsolaz) 10 de mayo de 2017

#pacotousEH pero qué mierda es esta del secuestro. Estáis tontos o que? Tomaros las cosas en serio y con un poquito de respeto — Nicoleta (@nicoletaespera) 10 de mayo de 2017