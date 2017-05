La profesión más insólita de una malagueña de 'First Dates'

Carmen se ha convertido este miércoles en 'First Dates' en el centro de atención del programa, con permiso de Salvador y María, por sus dotes no para ligar sino para trabajar. A saber, la mujer de 38 años y marbellí se define a sí misma como artista. Pues lo es aunque no de algo que suela ser muy común.

Esta pretendienta de 'First Dates' se dedica al mundo de la acrobacia vaginal. Un nicho de mercado reducido que no cuenta con demasiados antecedentes ni miembros en él por lo que ha sorprendido. Así se ha confesado una mujer distinta, que no le gusta estereotipar y que odia "ser una más".

Con su forma de ser y con la de Jesús, se ha producido un cóctel como poco interesante. Ambos han mantenido una cita surrealista en la que han hablado de ciertas dotes experimentales tanto en la cama en la vida. Él a sus 35 años tiene claro que nada le sorprende más que dejarse llevar y ella, pese a su excéntrica profesión, siente que no encajan sus rarezas.