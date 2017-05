El monumental enfado de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche se encuentra muy molesta y enfadada. La presentadora de «Dentro de...» ha visto como algunos usuarios de Twitter han vuelto a poner el punto de mira en su look de Nochevieja.

La polémica por las azafatas de la MotoGP ha salpicado a Cristina Pedroche pues muchos han criticado que La Sexta informe de esta «cofisicación de la mujer» cuando piensan que hacen lo mismo con la presentadora durante las campanadas de Año Nuevo. «Los que despelotan a la Pedroche para dar las campanadas, haciendo campaña para que quiten a las azafatas del GP de Jerez... #ESTAPASANDO», escribía un internauta.

Ante estos comentarios, la mujer de David Muñoz ha decidido responder una vez más en su blog: «Yo de verdad que no entiendo por qué siempre tengo que ser el centro de todas las polémicas. De verdad que no las busco, yo sólo quiero ser feliz, sin meterme con nadie y vivo ajena a todos los malos comentarios. Pero una vez más me siento atacada y alucino porque cómo a día de hoy, 9 de mayo, ¡¡¡se sigue hablando de mis vestidos de Nochevieja y de si enseño o no!!! ¿Pero esto está pasando? ¿En serio?».

Una defensa de su libertad que no terminaba con esas palabras. «Por favor basta ya de tonterías. Elijo mi ropa de igual manera que elijo cómo vivir mi vida. Y ya acepto las críticas en diciembre o enero, ¿¿¿pero ya en mayo también??????? Y os voy a decir una última cosa, de corazón, que supongo que es lo que molesta a mis detractores me resbala. Lo siento, de verdad, soy muy feliz y hago lo que me da la gana y visto como me apetece. Y también de nuevo, lo siento pero este año me volveré a poner lo que quiera», finalizaba.