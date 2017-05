La extraña liposucción en las axilas de las famosas: ¿por qué lo hacen?

Que hay retoques estéticos para solucionar prácticamente cualquier imperfección no es ninguna novedad. Pero lo cierto es que cada cierto tiempo las 'celebrities' confiesan algunos 'arreglillos' tan inusuales que lo dejan a uno pensando: '¿pero eso se opera?' Es lo que ha ocurrido con Chrissy Teigen. La pareja de John Legend ha confesado un secreto que lleva casi una década guardando, una liposucción del sobaco. «Fue hace unos nueve años o así. Me quitaron unas dos pulgadas de axila. Ahora han vuelto, así que ahora tendría que pagar otra vez. Fue tan fácil. Me hizo sentirme mejor al ponerme vestidos, me sentí con más confianza», ha declarado.

Chrissy Teigen reconoce que es «la cosa más tonta y estúpida » que ha hecho, aunque apunta: «La más tonta, pero me gustó». Sinceramente, no me arrepiento», remata en una entrevista en Refinery 29.