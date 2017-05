El ultra del Betis demanda a 'Espejo público' y Ana Rosa por publicar fotos de su intimidad

El joven neonazi y ultra del Betis, Manuel Heredia apareció hace poco en los medios por agredir a un hombre en el centro de Bilbao. El joven tras la polémica ha comunicado a 'Espejo Público' su denuncia contra Ana Rosa Quintana y a su compañero Joaquín Prat por la forma en la que se refirieron a él.

"Los linchamientos mediáticos venden y este es uno de ellos. Si Ana Rosa Quintana o 'Espejo Público' quieren espectáculo, que vengan a pagarme Vasile y Antena 3. He denunciado a Ana Rosa, a 'Espejo Público' y a Joaquín Prat. No soy un personaje público, sino una persona privada. Mi casa está sitiada por gente que va con intención de provocar un incidente", ha contado Manuel en una entrevista con El Español.

En la entrevista se incluye una copia de la demanda contra Ana Rosa y Joaquín Prat pero en ningún momento se refiere A a 'Espejo Público'. Heredia explica que la denuncia se hace por las "injurias y calumnias" que los dos presentadores han lanzado contra él. También "por publicar fotos de su intimidad sin ser personaje público, sin su permiso; por tanto vejatorio y persecución con cámaras por su pueblo".

Protagonista en los informativos

El joven protagoniza el vídeo que ha aparecido en todos los informativos. En las imágenes se puede ver como se acerca un hombre en la terraza de un bar y tras preguntarle si es "proetarra", le tira el líquido de un vaso a la cara y le propina varios puñetazos y patadas.

El agresor se defiende alegando que, poco antes, le había insultado junto a varias personas más: "Sólo éramos tres y en nuestro recorrido por Bilbao de esa mañana nos escupieron, nos pasearon por las caras banderas de ETA y de sus presos y llegaron a azuzarnos perros pitbulls (...) Ahora salgo en televisiones y medios a cara descubierta a diario y resulta que, por ejemplo, otros agresores, incluso agresores sexuales o con antecedentes bastantes más violentos que yo, aparecen en los medios con las caras difuminadas".

La entrevista en 'El programa de Ana Rosa'

Este lunes 8 de mayo un equipo de 'El programa de AR' consiguió contactar con Manuel Herrera, pero él se negó a hacer declaraciones, "Yo no soy un personaje público, no tenéis que hablar de mí para nada. Que vendáis otra cosa, lleváis una semana comiendo de mí. Dejadme en paz, esto es acoso y derribo y os estáis colando". Herrera ha asegurado que "no sabía que estaba siendo grabado" y que tiene pensado contar su versión en un programa "donde voy a a ganar dinero".