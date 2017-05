El comentario "machista" de Risto Mejide que ha cabreado a la red: "Es una calienta..."

Risto Mejide volvió anoche con su nuevo programa 'All you need is love...o no', el publicista asegura que en el nuevo formato se asegura la "autenticidad" por encima de todo ya que "no solo se puede hablar del amor con cursiladas". Durante el show hubo momentos muy emotivos, pero también otros que hicieron que las redes criticaran duramente a Mejide.

En el programa hay una sección que conduce Irene Junquera, en la que recorre España en una caravana en busca del amor. En este caso, la colaboradora contó la historia de Luis, un chico que quería declararse a su compañera de piso, pero era un amor no correspondido.

Irene Junquera fue preguntando a Luis, quien afirmó que pensaba que Carolina también estaba enamorada de él, a pesar de que ella le dijo que solo le veía como un amigo. Pero el joven no se rindió, "me autoconvencía de que se iba a dar cuenta de que yo era todo lo que necesitaba", confiesa.

"Pensé que tenía claro que tan solo éramos amigos, no sabía que tenía ningún tipo de esperanza", respondió la chica ante un video en el que Luis se declaraba. La joven reconoció que era cariñosa con él, que cuando veian una película se dan la mano pero ella no le habia dado más importancia que una simple amistad, "Si lo hubiera sabido, lo hubiera frentado antes" asegura la chica.

Momento en el que Risto Mejide hizo un comentario que desató la polémica. "Me sabe muy mal por el pobre tío, yo no me doy la manita con gente con la que solo quiero amistad. Eso, en mi pueblo, tiene un nombre: calientapollas", afirmó el publicista entre risas.

Las redes sociales no tardaron en poner el grito en el cielo y tachar de machistas las palabras de Mejide.

Risto llamando "calientapollas" a una chica que teniendo una relación de amistad con un chico se negó a llegar a nada más, patético — catharsis (@itsarizona) 9 de mayo de 2017

Risto coronándose llamando calientapollas a una chica por darle la mano a un chico en el cine y no querer nada más con él #AllYouNeed1pic.twitter.com/j2ojNOd8Et — Adriyuyu (@Adriyuyu) 8 de mayo de 2017