Harry Potter en 'First Dates'

Las películas o las series nos entretienen. Hacen de nuestra vida un espacio en el que evadirnos y creer que la ficción puede ocultar lo bueno o malo del día a día. Tal descripción se ajusta muy a las claras con una de las pretendientas de 'First Dates' que este martes ha hecho las delicias de todos al lograr que un famoso acabara participando en el programa.

Ese famoso no era otro que el mago juvenil más reconocido a nivel mundial, Harry Potter. María, una gaditana de Arcos de la Frontera de 22 años, ha hecho que la magia no solo sirva para divertir en las películas sino para superar algún que otro trance. Así lo ha admitido la joven que ha relatado que sufrió con la ruptura que tuvo con su anterior relación tanto que tuvo que refugiarse en la saga de magos más conocida de los últimos tiempos.

Sin embargo, eso no ha llamado mucho la atención a Francisco Javier, paisano suyo de 28 años que no se ha mostrado demasiado solícito ante tal curiosidad. Eso ha hecho que la conversación se haya perdido abrir un mundo en el que la propia María reconoce tener hasta las túnicas de Harry Potter. Un 'First Dates' curioso pero que ha entusiasmado a todos menos al verdadero protagonista.