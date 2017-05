"He dejado de contar las mujeres que me he ligado"

Carlos Roberto, que bien podría ser el nombre de un personaje de telenovela, ha hecho honor a si mismo en 'First Dates' . El hombre de 37 años no ha dudado a la hora de calificarse como todo un Don Juan, de esas personas que no tiene dificultad alguna en ligar con las demás y que casi lo hace hasta por castigo.

Tal es su grado de confianza en sí mismo que ha llegado a declarar nada más llegar que "he dejado de contar a las mujeres a las que me he ligado". Sostiene que ya no lo hace porque aunque suene pretencioso no le encuentra sentido ya que todo al final es encontrar alguien que comparta su tiempo contigo. Así ha definido su carácter de ligón Carlos Roberto en 'First Dates'.

Claro que contrastan sus palabras con el hecho de que haya tenido que ir a la televisión a buscar otra de sus innumerables conquistas. Por si acaso se ha ganado el apodo de Cásper o fantasma de la noche entre los espectadores de 'First Dates' que han visto en Carlos Roberto el personaje perfecto que demuestra que el amor a veces está en uno mismo.