Las confesiones más íntimas de Irena Junquera

A mediados de los años 90, Jesús Puente recorría el país con su caravana para buscar la media naranja a los participantes de ‘Lo que necesitas es amor’. A partir de esta noche (22.30 horas), Telecinco desempolva el formato para darle una vuelta de tuerca en ‘All you need is love… O no’. Y la coletilla final es importante, porque aquí no solo harán de casamenteros; también organizarán rupturas amorosas e incluso le harán llegar una caja llena de excrementos a las exparejas de todo aquél que lo desee. «Es un servicio social», bromea Irene Junquera (Madrid, 1985), que copresentará este formato junto a Risto Mejide después de abandonar Atresmedia, donde colaboraba con ‘Zapeando’ y ‘El Chiringuito’ de Josep Pedrerol.

Se va a convertir en la Jesús Puente del siglo XXI.

Bueno, ¡pero con más pelo! (risas). La gente tiene esa imagen del formato en la cabeza y es verdad que todos la guardamos en la retina, pero va a ser menos edulcorados.

¿Ha quedado desfasado eso de ‘todo lo que necesitas es amor’?

El amor ya no solo es el de pareja; ahora hay muchos tipos de amor, y nosotros los vamos a contemplar. No nos vamos a centrar en lo bonito que es todo, en recuperar las relaciones, porque la vida no es así. Pasan otras cosas y todo el mundo se va a sentir identificado.

A veces van a echar una mano… al cuello.

Vamos a ser nosotros mismos, por eso han elegido a gente como Risto o David Guapo para el programa, porque no tenemos filtros. En cada caso vamos a decir lo que nos parezca, sea bueno o malo. Esa es la clave, vamos a ser naturales y decir lo que se nos pase por la cabeza. Y puede ser cualquier cosa, efectivamente.

No todo el mundo está dispuesto a declararse en televisión.

Te sorprendería la cantidad de gente que sí está dispuesta. Tenemos a muchos participantes que están enamorados platónicamente y se quieren declarar, otros quieren recuperar a su pareja o darle una sorpresa. Vamos a tener muchos casos.

¿Es difícil no implicarse?

Es imposible, yo me implico mucho. Si no tienes empatía se nota, y yo paso dos o tres días con esas personas. Si luego les dicen que no, yo lo sufro también. Y al contrario.

¿Y eso de mandarle una caja de excrementos a alguien?

Eso es un servicio social que hacemos nosotros (risas). Si se ha portado mal con esa persona, es lo mejor que le puede ocurrir. Es algo divertido, otra manera de enfocarlo, y los que digan que eso no es amor se engañan; mandar una caca no significa que te de igual una persona, quiere decir que todavía te importa.

Peor es la indiferencia…

¡Exacto!

El capitán de este barco es Risto. ¿Él también tiene su corazoncito?

Va a llamar mucho la atención a la gente ver que también tiene su corazoncito. Del primer Risto que todos conocimos al de ahora ha habido una gran evolución, y es que es imposible que algunas historias no te toquen el corazón.

Él confiesa que es un poco ‘tontorrón’ en el amor, ¿y usted?

A todo el mundo nos pasa, nos ponemos tontorrones cuando estamos felices con alguien. Choca que un tipo como Risto lo diga, pero mola que detrás de sus gafas oscuras está la mirada del amor.

Van a entrevistar a las dos chicas que detuvieron en Turquía.

Es brutal, cuando nos estaban contando por todo lo que pasaron parecía una película, ¡era más fuerte que una película! Te das cuenta de todo lo que la gente hace por amor, y eso es muy bonito.

Sin malos rollos

¿Cómo fue la despedida con sus compañeros de ‘Zapeando’ y ‘El Chiringuito’?

Mi salida de ‘El Chiringuito’ no tuvo nada que ver con esto, se debía a un exceso de trabajo y me tocaba tomar una decisión para poder sacarlo todo. Fue muy emotiva, una sorpresa, no imaginaba que me iban a poner tantos vídeos… Al final, me he criado con ellos delante de las cámaras y mis mejores amigos están ahí. En ‘Zapeando’ igual, me llevo muy bien con todos y se alegraron mucho por mí cuando me ofrecieron esto. Me dieron la oportunidad de cambiar de registro y les tengo especial cariño por confiar en mí.

¿Fichar por Mediaset estando en Atresmedia no es tan dramático como pasa en el fútbol?

Parece que son dos equipos rivales, pero al final te quedas con las personas que trabajan allí. Simplemente es un cambio de trabajo, con toda la ilusión que ello conlleva, pero para nada hay mal rollo.

Pedrerol dice que es usted la niña de sus ojos.

Es que Pedrerol y yo hemos trabajado juntos desde que tenía 21 años. La primera vez que hice una prueba como periodista, cuando todavía estaba estudiando, fue con él, y luego ha sido un no parar. Tenemos una relación muy buena de amistad, más allá del compañerismo.

¿Se imaginaba entonces que iba a acabar copresentando un programa en ‘prime time’?

Soy una soñadora y una persona muy inquieta, no puedo con la monotonía. Tenía claro que lo bueno que tiene el periodismo es que da muchas opciones, y mira, no soy de esa gente que se pone límites. El único es que algo no me haga feliz.