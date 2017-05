Lo que no sabes de la pelea entre Alba Carrillo y Laura Matamoros en 'Supervivientes'

Durante la última emision de 'Supervivientes' pudimos ver un duro enfrentamiento entre Alba Carrillo y Lucía Pariente con Laura Matamoros. Aunque parte de la pelea fue durante los momentos de publicidad aquí te contamos todo lo que sucedió, y es que Alba le dijo a Laura Matamoros "Prometí a Fonsi no hablar de él".

Por esto, Laura que es amiga de Marta, la mujer de Fonsi, le pidió que por favor no hablase de ella. "Tu le tienes ganas a Alba, pero no aproveches que yo he dicho algo, métete conmigo", le ha dicho Lucía Pariente a Laura y después le soltó un "si mi padre tuviese un programa de cuatro horas yo también estaría igual de tranquila que tú".

Y tras estas palabras le nivel de la discusión subió hasta tal punto que la presentadora tuvo que mediar y pararle los pies a las concursantes,"Vendes como follas", le gritaba Laura Matamoros a Alba después de que ella le reprochase haber vendido unas fotografías suyas.