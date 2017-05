Risto Mejide: 'El mismo Risto de 'OT' no es el que presentará 'Al you need is love... o no'

En una exclusiva entrevista que Risto ha concedido con motivo del estreno en Telecinco de 'All you need is love' para formulatv, ha declarado que "desde el primer programa, el espectador se emocionará, se enfadará, se reirá y se sentirá de mil maneras distintas".

El 8 de mayo, se estrenará este nuevo formato con el que Risto se siente muy confiado con su lanzamiento y el éxito que acarreara y adelanta que habrá casos que sorprenderán a a audiencia y a los propios productores del programa y es que al fin y al cabo ¿la gente famosa no tiene derecho a enamorarse...?

Será un programa cargado de emociones, enfados, risas ,con los sentimientos a flor de piel, tanto para los concursantes como los espectadores.

La gente busca el amor, 'El amor puede llevarte al cielo o convertirse en un infierno'. ¿Llama más gente al programa buscando el amor o por lo contrario son más los que intentan desprenderse de él?

Los invitados y el público no saben lo que les espera en el plató. A veces incluso nosotros somos los sorprendidos. Una historia que tenía que ser bonita acaba estropeándose y dando un giro de 180º y viceversa. La sorpresa como único ingrediente común. Risto en la entrevista que ha concedido para Formulatv nos ha desvelado algunos secretos del estreno televisivo del año.

Comentas que con este programa has aprendido más que nunca. ¿Te pilla en tu mejor momento? ¿El Risto Mejide de 'Operación Triunfo' presentaría este programa?

Seguramente no. 'Tú sí que vales' me cambió la manera que tenía de estar ante la cámara, 'Viajando con Chester' me cambió la manera de estar ante un invitado, 'Got Talent España' me cambió la forma de interactuar con mis compañeros y 'Chester in Love' cambió mi manera de llevar un plató. Así que gracias a esos 4 programas y a sus directores que en su día confiaron en mí, hoy puedo hacer lo que hago como lo hago.

También has declarado que en este programa estarás con gente "no necesariamente famosa". ¿Esto significa que también veremos casos VIP?

Pues claro. ¿O es que la gente famosa no tiene derecho a enamorarse...?

¿Nos podrías comentar cuál es la función de cada uno de tus colaboradores y cuál es la mayor virtud de cada uno?

David Guapo es el ingenio. En cuanto me propusieron presentar el programa, él fue el primer nombre sobre la mesa. A su lado todo es fácil, porque es un tipo con una inteligencia y una sensibilidad insólitas, no ya en la tele, sino en la vida. Irene Junquera es periodista, lista, rápida e incisiva cuando hay que serlo y sobre todo muy auténtica, muy de verdad. Ella será la encargada de patearse España a bordo del icono más reconocible del programa: la caravana. Pero también estarán con nosotros Manu Sánchez Vázquez, otro fiera de la improvisación, o América Valenzuela, nuestra científica del amor o Elisa Mouliaá, una mujer que cree que los ex pueden llevarse tan bien como para buscarse pareja.

Casi todos ellos están muy ligados al humor. ¿Aparte del amor, en el programa va a reinar el humor?

Por supuesto. En el amor, como en la vida, lo más importante es nunca abandonar la sonrisa. Y en eso, en 'All you need is love ...o no', vamos muy bien equipados.

Se ha confirmado el regreso de 'OT'. ¿Te esperabas que esto pudiese ocurrir?

Hoy toca hablar de 'All you need is love... o no'.

¿Te gustaría participar? Si llegara la oferta, ¿cuál sería tu respuesta?

Hoy toca hablar de 'All you need is love... o no'.