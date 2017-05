Presentadoras británicas posan en bañador en contra de la dictadura de los cuerpos perfectos

Las presentadoras del programa 'Loose Women' de Reino Unido han realizado una sesión de fotos en la que se rebelan en contra de la dictadura de los cuerpos perfectos.

"Se mira pero no se retoca" (You can look, but you can't retouch) es el lema de la campaña que tiene como fin animar a las mujeres a recuperar la confianza en sí mismas.

Mujeres muy conocidas en Reino Unido han enseñado su cuerpo en traje de baño sin filtros ni retoques, el encargado de las fotografías ha sido el músico canadiense Bryan Adams.

En la campaña que llevan a cabo, ellas irán contando durante toda la semana historias personales para demostrar que las estrellas de la televisión también tienen complejos.