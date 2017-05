Lo nuevo de Risto se estrena con polémica

Más de veinte años han pasado desde que Jesús Puente hiciese que el amor fuera la clave de 'Lo que necesitas es amor' en Antena 3. De aquel momento a hoy han pasado tantas cosas que la sociedad española ha cambiado radicalmente. Tanto es así que Risto Mejide ha adaptado el modelo del desaparecido presentador para traerlo a 2017 con su 'All you need is love... o no' que se ha estrenado este lunes en Telecinco.

No obstante su comienzo ha estado rodeado de cierta polémica. Más allá de que los candidatos a encontrar el amor o el desamor, que los hay, hayan sido más o menos polémicos, la audiencia se ha percatado rápidamente de una circunstancia: algunas citas o historias están guionizadas. Sobre todo porque el ritmo del programa invita a ello.

Una ex concursante de 'Hombres, Mujeres y Viceversa' ha sido una de las que ha ido a quejarse de que su relación no funciona. Otros momentos demasiado forzados y cierta escenificación entre Risto y David Guapo han puesto en tela de juicio la veracidad de un formato que se ha reestrenado en televisión con la sospecha de que nada en él es lo que parece.