Termina el drama de Giorgio Aresu: recupera a su hijo tras cinco años de batalla legal

Giorgio Aresu, bailarín y productor italiano, pero ante todo conocido por ser el ex cuñado de Ana Obregón, por fin puede volver a abrazar a su hijo pequeño de seis años, ya que tras cinco años de batalla legal, ha recuperado la guardia y custodia del menor tras serle arrebatada a su madre, Eva Fancsali, quien fue la segunda pareja del bailarín tras su matrimonio con Amalia García, hermanísima de la bióloga.

Todo comenzó en 2011, año en el que nació el menor, “Hace cinco años, cuando todo sucedió, yo también residía en Miami. Sé cómo ocurrió. Giorgio hace su vida entre Miami e Ibiza, y cuando su hijo tenía 10 meses quiso adaptar la casa ibicenca a las nuevas necesidades familiares. Así que se vino a España una semana antes que Eva y el niño, para empezar las reformas. Durante esos días de separación, hablaba con ella a través del ordenador y disfrutaba viendo al niño en la pantalla. Así, la mañana que Eva y el pequeño iban a coger el avión desde Miami con rumbo a Ibiza, mi sobrina Amalia se ofreció a llevarles al aeropuerto. Pero Eva le dijo que no hacía falta. Le resultó muy extraño, porque vio que había vaciado los armarios”, contaba Ana Obregón en exclusiva para ABC.

Al parecer, Eva no fue a Ibiza, sino a México, “Se fue sin decir nada. Y así ha estado todos estos años, en completo silencio. La lucha de Giorgio ha sido agotadora. Poco a poco ha ido ganando todos los procesos, mientras que Eva jamás ha contestado a ninguno de sus mensajes. No sabía dónde encontrarla, hasta que se enteró del lugar a través de Colate Vallejo-Nágera. Entonces, y tras emitirse la orden de busca y captura, viajó a México con la Interpol para recoger a su hijo. Llevaban una orden de arresto contra la madre, por secuestro. Te aseguro que ha sido una auténtica odisea. En estos cinco años no ha dejado de pensar en su hijo ni un solo día. Lo que ha hecho esa mujer es imperdonable y tendrá que rendir cuentas ante la Justicia”, relataba Obregón.

Ahora, la mujer permanece en prisión, mientras que Aresu quiere escribir un libro sobre la lucha para encontrar a su hijo.