Melania Trump da 'Me gusta' al tuit que se burla de su marido

"Parece que el único muro que Donald Trump ha construido es el que hay entre él y Melania Trump", este es el mensaje que el escritor Andy Ostroy ha compartido en su Twitter. Pero las críticas a Trump no son una novedad, aunque sí que su mujer le haya dado 'Me gusta' a el tuit en cuestión.

Y es que la primera dama ha demostrado tener mucho sentido del humor con el like que le ha dado al mensaje. El texto iba acompañado de un GIF en el que se ve a Melania cambiando la expresión de su cara durante el día del juramento de su marido.

Seems the only #Wall@realDonaldTrump's built is the one between him and @FLOTUS#Melania#trumppic.twitter.com/XiNd2jiLUF