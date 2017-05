'The Big Bang Theory' triplica el sueldo de 'Amy' y 'Bernadette'

'The Big Bang Theory' tendrá dos temporadas más, así lo confirmo CBS el pasado mes de marzo, aunque aun no estaba claro que actores seguirian en la serie. Y es que las actrices Mayim Bialik y Melissa Rauch, que interpretan a Amy y Bernadette, llevaban tiempo pidiendo un aumento de sueldo, algo que no se ha resuelto hasta ahora.

Finalmente han llegado a un acuerdo con su superiores triplicando su nómina (hasta ganar 460.000 euros por episodio) pero bajando un poco el salario del resto del reparto.

La iniciativa de bajar los sueldos de Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar y Simon Helberg fue decisión propia, según afirman algunos medios.

'The Big Bang Theory', una de las series más caras

La ficción es una de las series más caras de la televisión estadounidense pero también una de las más rentables. Cada capítulo tiene un coste de producción de unos 9,2 millones de euros.