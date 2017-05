Así terminó su participación Esperanza, la granadina que conquistó 'La Voz Kids'

‘La Voz Kids’ ha llegado a su fin, ya que tras 7 galas por fin se conoce a su flamante ganadora, Rocío Aguilar, del equipo de Antonio Orozco, que logró el favor del público interpretando el tema ‘Cuando nadie me ve’ de Alejandro Sanz.

No tuvo la misma suerte Esperanza Garrido, la granadina que cautivó a David Bisbal durante las audiciones a ciegas del programa, puesto que a pesar de que fue la escogida por el almeriense como finalista de su grupo, no consiguió superar ni a Aguilar ni a Aray, finalista de Rosario, conformándose con un tercer puesto tras interpretar el tema ‘A que no me dejas’, también de Alejandro Sanz.

Rocío Aguilar, la ganadora, podrá disfrutar ahora de una beca de formación musical valorada en 10.000 euros y tendrá la posibilidad de grabar su primer single con Universal Music.