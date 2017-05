Alba Carrillo, a punto de dejar 'Supervivientes' por la bronca con Laura Matamoros

La segunda gala de expulsión de 'Supervivientes' ha traido consigo más polémica de la esperada, y es que Alba Carrillo estuvo a punto de abandonar el reality cuando Laura Matamoros dió su opinión sobre el tema de Fonsi Nieto.

La ganadora de 'GH VIP' culpaba a Alba Carrillo de haber metido a su padre en toda la polémica con su ex pareja. Algo que la modelo negó rotundamente.

Tras la publicidad tanto Alba Carrillo como su madre no estaban con los demás compañeros, lo que hizo que Jorge Javier diera explicaciones. Según contaba el presentador, durante los anuncios se habia vivido una fuerte discusión entre ambas chicas. "Vendes hasta como follas, asquerosa", decía Laura Matamoros a Alba.

Algo que hizo que la modelo y su madre dejaran la palapa, donde estaban el resto de concursantes.

El presentador regañó a Laura Matamoros, aunque con amables palabras y animándola a seguir luchando por la supervivencia. Por último, Jorge Javier conectaba con las dos concursantes que tenían el objetivo de abandonar el programa.

Tras una discusión entre ambas y el presentador, Alba finalmente estalló: "Estoy hasta las narices de oír cosas que no son, gente que no me conoce de nada, ya me he cansado. Me voy a hacer mi vida normal, que yo no necesito esta mierda, punto. Lo que no puede hacer esta tía es sacar a mi hijo".

"Estoy harta de morderme la lengua", decía la modelo y le pedía al presentador que fuera tan duro con el resto de concursantes como lo había sido con ella.

"No creo que tu madre haya sido buena influencia para ti en el concurso. Su abandono ha sido lo mejor que te ha pasado", le confesaba Jorge Javier, "no cometas el error de subir al avión, te vas a arrepentir".

Para evitar el posible abandono de la concursante, su prima habló con ella para animarla. Incluso el presentador le dió la posibilidad de quedarse hasta el domingo en el palafito con Paola para no decidir nada en caliente: "Así tienes tiempo de reflexionar y quizás ganas de quedarte".