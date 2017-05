Una sevillana insensible en 'First Dates'

El amor está en el aire en 'First Dates' aunque no necesariamente para todas las parejas que pasan por el programa de Carlos Sobera. Hay veces que aunque se den las condiciones justas y necesarias, algo falla a la hora de que la relación cuaje. Muchas veces puede ser que no haya atracción física y otras veces no se entiende bien por qué algo que podría haber llegado a buen puerto, encalla. Si no, que le pregunten a Marina.

La joven sevillana de 18 años ha molestado a la audiencia de 'First Dates' por su falta de tacto. Todo porque a pesar de que a su corta edad apenas es opositora y tiene claro que para esta vida hay que "disfrutar", no queda claro que sepa cómo encajar las relaciones afectivas. Al menos por lo que ha demostrado ante su ligue, José Antonio.

Este malagueño ha abierto su corazón en 'First Dates' para explicar que está en paro, que no pudo estudiar por problemas económicos y que tiene siete hermanos. Una situación complicada que se ha torcido aún más cuando Marina le ha preguntado si él le invitaría a la cena de ambos en 'First Dates'. José Antonio, educadamente, ha aceptado y tras eso se ha quedado sin segunda cita. Algo que ha sentado mal entre los seguidores del programa por la falta de sensibilidad de la chica.