Pedroche: "Tenemos la mejor Sanidad pública del mundo"

"Ha sido un programa muy intenso que ha costado mucho grabar" cuenta Cristina Pedroche de su debut en un plano muy diferente al que nos tiene acostumbrados. La presentadora y colaboradora de diferentes espacios televisivos ha visitado 'El Hormiguero' para presentar 'Dentro de', un programa de reportajes que emite desde este jueves La Sexta.

Para Pedroche la experiencia es tan gratificante que no tiene duda a la hora de calificar a las personas a las que ha conocido: "Son héroes anónimos, son ellos los que deberían firmar autógrafos"."Pensamos que todo va a salir bien siempre pero es que antes ese señor ha tenido que formarse" ha añadido la propia presentadora.

Para Cristina, no cabe duda que "tenemos en España la mejor Sanidad pública del mundo" porque precisamente de eso va la primera entrega de 'Dentro de', sobre la vida de un hospital. Un tema al que Pablo Motos ha puesto especial atención cuando ha recordado su reciente operación de brazo.

"Cuando llegué a la mesa de operaciones, llegó el doctor, me miró y me dijo 'esto está chupado' y me curó antes de operarme, me dio tanta seguridad que me salvó" ha contado el presentador de 'El Hormiguero'.