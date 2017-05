El melancólico mensaje de David Bustamante en Instagram que gusta a Paula Echevarría

El pasado viernes David Bustamante regresó a los escenarios después de trascender la ruptura sentimental con Paula Echevarría. Poco a poco, el cántabro parece querer rehacer su vida y también retoma su presencia en las redes sociales. Aprovechando que este pasado martes era festivo en la Comunidad de Madrid, el cantante regresó a la casa donde hizo vida con la actriz y la hija de ambos. Así lo desveló con una publicación melancólica en Instagram que atacó a quienes han cargado contra su figura en los últimos días y para sus seguidores. Hay quienes incluso aseguran que podría ser un mensaje indirecto a la propia Paula Echevarría.

Según se insiste desde el entorno de la expareja, Bustamante podría estar intentando reconquistar a Paula. Además, se habla de un detalle que podría demostrar que siguen juntos. El mensaje en cuestión dice lo siguiente:

“Y por mucho que me soplen, y por mucho que me resten, sigo en pie, soldado intacto, aunque a muchos les moleste… Miro al frente, pues los lados me distraen de mi oponente, y no quiero que tú sientes que mi ser es prepotente, es tan sólo que me obligan a pegar un paso al frente. Mostraré lo que valgo y no hay nada más valiente que decíroslo a la cara… No me importa lo que pienses”.

La publicación, en pocas horas, ha alcanzado los 35.000 me gusta según recoge ‘ABC’. Entre ellos se encuentra el de Paula Echevarría. Por el momento no se les ha visto compartir momento alguno desde que se conociera la separación. Este fin de semana, Daniela, la hija de ambos, celebrará su comunión, momento en el que deberán estar juntos.