Así fue el emotivo reencuentro de 'Médico de Familia'

'Hora punta' ha presentado la nueva serie policíaca de la sobremesa de La 1: 'Servir y proteger'. Las protagonistas Luisa Martín y Andrea Del Río visitaron el plató para promocionar la nueva ficción.

Luisa Martín, que da vida a la inspectora de policía, saltó a la fama por encarnar a la mítica Juani de 'Médico de familia'. Algo que no ha dudado en recordar Javier Cárdenas."Hacer de la Juani me hizo mucha ilusión y me gustó mucho durante muchos años", reconoció la actriz.

Después de ver unas imágenes de 'Servir y proteger' y hacer un repaso de la carrera profesional de Andrea del Río, llegó el turno de Luisa Martín.

La actriz, conocida por La Juani de 'Medico de familia', se emocionó recordando el rodaje de la serie junto a Aarón Guerrero y Marieta Bielsa.

Durante el programa se emitieron vídeos de la antigua serie que tocaron el lado más sensible de la actriz, Eran niños muy buenos, pasábamos muchas horas juntos, yo cocinaba de verdad y comíamos muchas veces allí", confesó Luisa Martín.