Hackean Netflix, filtran capítulos de 'Orange is the New Black' y amenazan con publicar otras series

The Dark Overlord (TDO) es el nombre del hacker (o grupo de hackers) que el pasado sábado “secuestraron” los nuevos capítulos de ‘Orange is the new black’, para pedir un rescate a Netflix que evite su filtración. Y para demostrar que estaban dispuestos a filtrarlos, publicaron el primero de los episodios en The Pirate Bay.

Aunque Netflix no ha confirmado la autenticidad del episodio filtrado, sí ha publicado un mensaje en el que aseguran estar al tanto de la situación. “La seguridad de un proveedor de producción utilizado por varios estudios de televisión importantes se ha visto afectada y las correspondientes autoridades están investigando”, dicen desde la plataforma.

Horas después, TDO publicaba tres capítulos más y, junto a ellos, un documento en el que explicaban sus intenciones y confirmando que Netflix había recibido el mensaje, puesto que una de sus IPs fue de las primeras en descargar el capítulo.

“No tenía que haber ocurrido así, Netflix. Vas a perder mucho más dinero con esto que lo que pedíamos en nuestra modesta oferta”, añaden los hackers. “No hemos terminado aún. Os desafiamos: ABC, National Geographic, FOX, IFX y, por supuesto, Netflix. Todavía hay más Netflix en el menú (además del resto de estudios, claro), pero ya llegaremos a eso más tarde. [...] Y al resto: todavía hay tiempo para salvaros. Nuestra oferta todavía están sobre la mesa... por ahora”, amenazaba el resto del mensaje, del que se desprende que otros contenidos están en peligro.

Por el momento, ya son 10 los capítulos de la nueva temporada de ‘Orange is the new black’ los que han sido publicado en la plataforma de descargas.

Según Databreaches.net, TDO hackeó Larson Studios, una compañía de postproducción de audio que llegó a firmar un contrato con los hackers, en el que se hablaba de un pago de 50 bitcoins (unos 60.000 euros) a cambio de no publicar los contenidos. Una cantidad que el estudio decidió no pagar, por lo que los ciberdelincuentes decidieron cambiar de víctima y chantajear a Netflix.

Databreaches asegura que existe una lista de 37 títulos que se encuentran en peligro de ser filtrados:

A Midsummers Nightmare

Above Suspicion

Bill Nye Saves The World

Breakthrough

Brockmire

Bunkd

Celebrity Apprentice (The Apprentice)

Food Fact or Fiction

Handsome

Hopefuls

Hum

Its Always Sunny in Philadelphia

Jason Alexander Project

Liza Koshy Special

Lucha Underground

Lucky Roll

Making History )

Man Seeking Woman

Max and Shred

Mega Park

NCIS Los Angeles

New Girl

Orange Is The New Black

Portlandia

Rebel In The Rye

Steve Harveys Funderdome

Story of God with Morgan Freeman

Superhuman

The Arrangement

The Catch

The Middle

The Stanley Dynamic

The Thundermans

Undeniable with Joe Buck

Win It All

X Company

XXX Return of Xander Cage

Aunque todavía no ha aparecido publicado ninguno de estos títulos, los hackers han publicado un inquietante mensaje: “Ya es casi hora de jugar otra ronda”.