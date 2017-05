El enigmático mensaje de David Bustamante: «No me importa lo que pienses»

David Bustamante le ha salido su vena poética y ha querido compartirlo con todos los seguidores en su cuenta de Instagram. El mensaje es muy claro, aunque haya un intento de camuflarlo con bonitas palabras. "Y por mucho que me soplen y por mucho que me resten, sigo en pie, soldado intacto, aunque a muchos les moleste...", escribe el cantante.

«Miro al frente, pues los lados, me distraen de mi oponente, y no quiero que tú sientas que mi ser es prepotente, es tan solo que me obligan a pegar un paso al frente...», sigue su mensaje. Y por último, dirige el mensaje a alguien en especial que es un misterio. «Mostraré lo que yo valgo, y no hay nada más valiente, que deciros a la cara... No me importa lo que pienses!». (Más información en Mujerhoy.com)