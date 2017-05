Las redes sociales se burlan del cambio de imagen de Toya de 'QQCCMH'

Toya, una de las madres conocidas por participar en el concurso '¿Quien quiere casarse con mi hijo?' ha visitado 'Cámbiame' para someterse a un cambio de imagen radical.

Pelayo Díaz fue el encargado del cambio de look de Toya, convirtiendo el aspecto clásico de la señora en uno más moderno. Pero la actualización de la mujer no pasó desapercibida por las redes que no dudaron en mofarse de ella.

Su pelo rubio se volvió azul y su peinado se hizo mucho más original, la ropa pasó a ser low cost y el maquillaje, muchísimo más agresivo, especialmente los ojos. Y aunque parece que a la protagonista sí le gustó el cambio muchos espectadores no opinaban lo mismo.