Una malagueña de armas tomar en 'First Dates'

La simpatía o la falta de ella son dos cualidades que saltan a la vista. Sin embargo, en casos como el de hoy en 'First Dates' todo depende de la percepción que uno mismo se tenga de sí mismo. Una de las participantes ha dejado claro que ser borde es posible.

Mery de 25 años y natural de Málaga, ha sido sobre todo sincera en su cita. Tanto que su ligue ama tanto el sexo que quizá por ello ella ha querido dejar claras las líneas rojas. Nada puede toserle y mucho menos alguien que no quiera conocerla más allá de su físico.

Aunque el hecho es del todo noble, el modo de lugar de Mery es cuestionable porque no ha dejado títere con cabeza. Nada o casi nada le ha parecido bien de Slavic y no ha dudado en dejárselo ver a través de su actitud. Pues ya lo dice ella, "no tengo filtro" y no ha defraudado.