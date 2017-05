Jordi Cruz rompe sus silencio tras su polémica por defender los 'becarios gratis'

Tras las polémicas declaraciones del cocinero Jordi Cruz, en las que defendía los 'becarios gratis', ahora, el juez de ‘MasterChef’ ha intervenido en un programa como ‘Al rojo vivo’ para salir en su defensa. Ha recibido una infinidad de críticas a través de sus perfiles en las redes sociales. Fue en Twitter donde lanzó un primer mensaje para protegerse de las críticas con anterioridad: “Tenemos profesionales muy bien contratados y estudiantes a los que mimamos y enseñamos con todo el cariño…harto de escuchar burradas!!!”.

Tenemos profesionales muy bien contratados y estudiantes a los que mimamos y enseñamos con todo el cariño...harto de escuchar burradas!!! pic.twitter.com/Pf6aP46q3f — Jordi Cruz Mas (@JordiCruzMas) 1 de mayo de 2017

Tras su publicación, el cocinero, que se vio sorprendido por las tapas de Granada, compareció en el programa de laSexta para asegurar que estaba “alucinando”. “Se me están dando todas las bofetadas a mí, pero en el colectivo de cocineros todos estamos enseñando a aprendices y creo que no hacemos ningún mal a nadie. Formar a alguien que está estudiando no tiene nada malo, no es maltratarlo. No se puede hablar de precariedad laboral”, sostuvo.

Según recoge ‘VerTele’, Jordi Cruz también recalcó que todo se trata de un malentendido, sobre todo después de la contundente respuesta recibida. “Se ha confundido a la gente y se ha generado que se me insulte de manera bárbara. Políticos y gente con responsabilidad social me ha tildado de esclavizador”, esgrimió.

Para concluir, el cocinero reconoció que tiene a jóvenes en prácticas de tres a seis meses. Además, aclaró que su plantilla trabaja ocho horas al día, o a lo sumo diez. “Ni yo, ni nadie trabajamos 18 horas. Son aprendices, no los explotamos”, concluyó.