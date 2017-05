Iker Casillas lanza un dardo a Josep Pedrerol y lo llama «Doña Rogelia»

El guardameta Iker Casillas aprovechó su espacio en la red social Twitter para lanzar un nuevo dardo a uno de los periodistas deportivos del momento como Josep Pedrerol. El cancerbero del Oporto respondió a un mensaje en el que se rememoró uno de los episodios que derivaron en críticas al por aquel entonces meta del Real Madrid. “Interesaba vender pasotismo mío… ¡DOÑA ROGELIA manifiéstate! La alegría va por dentro, o cada uno la demuestra como quiere”, dijo en clara referencia al presentador de ‘El Chiringuito de Jugones’.

El mensaje llegó a colación de que un usuario recordara el partido que disputó el Real Madrid frente al Manchester City y en el que no celebró un gol de su equipo. “Cuando Casillas no celebró un gol contra el City se le mató. Ahora Zidane hace lo mismo y nadie dice nada. ¿Por qué este doble rasero?”.

Interesaba vender pasotismo mío...DOÑA ROGELIA manifiéstate! La alegría va por dentro...o cada uno la demuestra cómo quiere! https://t.co/EQ7aS9Sx3S — Iker Casillas (@IkerCasillas) 30 de abril de 2017

Cuando @IkerCasillas no celebró un gol vs City se le mató. Ahora Zidane hace lo mismo y nadie dice nada.¿Por que este doble rasero? https://t.co/tLJhcOau3F — Milonguinda (@fralotelli) 30 de abril de 2017

Aquello de Doña Rogelia lo puso de moda otro periodista como Alexis Martín Tamayo, conocido como MisterChip en Onda Cero, emisora perteneciente al mismo grupo de comunicación que la cadena donde se emite el programa de Pedrerol. “Damas y caballeros, les presento al portero menos batido esta temporada en las principales ligas europeas (5 goles en 13 jornadas”, publicó, algo a lo que respondió agradecido el portero del Oporto. MisterChip fue a más: “Es que hace mucho que no me llegan ecos de Doña Rogelia hablando de ti y me dio por pensar que igual es que te iban bien las cosas, y ¡bingo!”.

Damas y caballeros, les presento al portero menos batido esta temporada en las principales ligas europeas (5 goles en 13 jornadas). pic.twitter.com/2rpF69OkHP — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 11 de diciembre de 2016

Damas y caballeros, les presento al portero menos batido esta temporada en las principales ligas europeas (5 goles en 13 jornadas). pic.twitter.com/2rpF69OkHP — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 11 de diciembre de 2016