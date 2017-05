¿Habrá boda en 'Supervivientes 2017'?

Gloria Camila ha confesado a sus compañeras de 'Supervivientes' su ilusión por casarse pero que no lo hará hasta cumplir los veintisiete años. La concursante se ha sincerado, explicando que su novio Kiko es el hombre de su vida y que si le pidiera matrimonio aceptaría sin dudarlo.

"Si me lo pide ya, me casaría", asegura Gloria Camila, y aunque la boda se retrasaría un par de años la concursante de 'Supervivientes' ya ha puesto fecha para la posible pedida: "El 24 de junio, que hacemos dos años, dice que me pediría matrimonio".

Celos prematrimoniales

La pareja está a punto de de cumplir dos años de relación pero, lo cierto es que no pasan por su mejor momento. La amistad que Gloria Camila mantiene con otro concursante del reality no le ha gustado nada a su novio. Kiko entró en cólera tras ver el tonteo que, según él, Alejandro Caracuel tenía con su pareja.

Pero los celos también están presentes por parte de Gloria Camila, quien cree que Kiko está arreglando las cosas con Alba Carrillo y su madre. Aunque él asegura que estas sospechas no tienen justificación: "Su imaginación le está pasando una mala jugada".