Antonio Orozco desvela el desconocido origen de 'Devuélveme la vida'

Bertín Osborne y Antonio Orozco han disfrutado en 'Mi casa es la tuya' de uno de esos encuentros entre dos artistas donde las confidencias forman parte activa de la conversación. El cantante catalán sabe lo que es triunfar en el mundo de la música y su éxito le ha llevado a tener una dilata experiencia que incluso le permite ser jurado de 'La Voz', también en Telecinco. Pero si hay un momento clave para Orozco, ese está en una canción que cantó hace años.

El tema 'Devuélveme la vida' que popularizó con Malú, hizo que Antonio Orozco pasase de ser un gran artista a alguien consagrado musicalmente hablando en nuestro país. Precisamente sobre ese tema ha hablado en 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne al que le ha confesado un detalle desconocido sobre aquella canción.

Aunque hoy en día no hay nadie con cierta edad que no conozca 'Devuélveme la vida', la canción estuvo a punto de pasar al olvido sin que la pudiéramos disfrutar. Todo porque al propio Antonio el tema no le convencía demasiado ya que la había creado para pedir disculpas por una relación fallida. Sin embargo, Operación Triunfo fue clave para ello. Uno de los concursantes de la segunda edición, Miguel Nández, la cantó en una de las galas popularizándola de tal manera que después Orozco pudo hacer lo propio con Malú convirtiéndola en un himno de varias generaciones.