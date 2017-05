Sufre un abuso sexual durante una actuación por parte de uno de sus bailarines

Emma Morrone, cantante y ex representante italiana de Eurovisión 2014, vivió uno de los peores momentos de su carrera musical. La cantante estaba ensayando una actuación acompañada por tres bailarines, cuando uno de ellos comenzó a realizar tocamientos obscenos.

La intérprete le gritó en varias ocasiones pero él no paró de tocarla. El video se ha viralizado en poco tiempo. Las redes sociales se han dividido, hay quien opina que es un claro acoso sexual y los que aseguran que todo era una broma de cámara oculta sin ninguna maldad.

Todo sucedió cuando Marrone estaba ensayando en el programa italiano 'Amici di Maria De Filippi'. La cantante entona la famosa I’m calling you de la película Bagdad Café, y uno de los bailarines comienza a bailar de una forma un tanto particular.

El bailarín capta rapidamente la atención, acercandose a la artista con tocamientos en piernas, caderas y trasero. En ese instante, Marrone suelta un claro: "No, un poco menos".

"No quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!"

Pero esto no lo detiene, caricias por su pecho, incluso besos por el cuello que hace que la cantante se sienta aun más incomoda. Llega un momento en el que la italiana empuja al bailarín y se queja de la situación: "no quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!"

Al finalizar, el equipo del programa confesó que se debía a una broma y se disculparon. Aún así, sus seguidores en las redes sociales no han dudado en señalar lo ocurrido como un claro abuso sexual y alertar que frivolizar con ello en televisión no ayuda a paliar que sigan ocurriendo.