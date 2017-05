Paz Padilla llama "tonta" a Belén Esteban tras una discusión en 'Sálvame Diario'

El programa de las tardes de Telecinco, 'Sálvame Diario' ha tenido nueva polémica, y es que la presentadora Paz Padilla y la colaboradora Belén Esteban han tenido una discusión mientras trataban el tema de Gloria Camila en 'Supervivientes'.

Amador Mohedano envió un mensaje a la directora del programa durante la emisión en directo del mismo, pero el ruido del plató no permitía que la presentadora entendiera lo que decía la directora.

Belén Esteban, que si habia entendido lo que estaba pasando, quiso explicárselo a Paz Padilla diciendole que "Amador le ha enviado un mensaje a Patricia", a lo que la presentadora ha respondido "a ver 'quilla', ¿tú eres tonta? Pues claro qué se qué ha escrito un mensaje, no me lo tienes que decir".

La reacción de la colaboradora ha sido inminente "a mi tonta no me llamas" ha respondido enfadada, a lo que Paz ha explicado que "es una forma de hablar".

Finalmente Belén Esteban ha abandonado el plató diciendo que " a mí esa forma de hablar no me gusta. Ya te pasas. Eres la presentadora. Si te dicen a ti tonta, la que montas es buena. Me salgo para no soltarte una fresca"