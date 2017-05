La noche de los 'Ivanes' en 'First Dates'

Lo cierto es que Iván no es un nombre demasiado común. Aunque hay muchas personas que se llaman así, no suele estar entre los nombres más reconocidos para hombre en nuestro país y sin embargo en 'First Dates' han coincidido dos en tiempo y forma y de qué manera. Ambos han dejado mucho de que hablar.

Para empezar el Iván más joven de los dos. Un exmilitar de 34 años y madrileño que ha buscado en Yasmina a la mujer de su vida. Queriendo copiar la bucólica historia de Aladdin, el pretendiente en cuestión hasta ha hecho lo propio del entrañable personaje de Disney y se ha puesto a cantar y bailar nada más pisar 'First Dates'. No lo ha hecho bien, pero para él, la mejor actuación de su vida.

Pero si extravagante ha resultado este Iván, tampoco se ha quedado atrás el siguiente. Aunque se declara a sí mismo como santo y poco menos que una deidad, lo que más salta a la vista de él es su look demasiado parecido a cierto dictador alemán. Un bigote a medio hacer ha servido para desvelar que este hombre tampoco se siente mal mostrándose poco común. Unas formas de hablar algo extrañas y unos consejos sobre el amor igual de extravagantes han hecho el cóctel perfecto de este tarraconense de 43 años.