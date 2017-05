María Teresa responde ante la actitud de Bigote Arrocet en 'Supervivientes': "No lo reconoce"

Bigote Arrocet no deja de sorprender a la audiencia desde que entró en 'Supervivientes', tal ha sido su cambio que incluso la propia María Teresa Campos está disgustada con su paso por el reality.

"No lo reconoce, no le gusta ver al Edmundo que está viendo", dijo Carmen Borrego durante el 'Conexión Honduras' presentado por Sandra Barneda en Telecinco.

La hija de María Teresa ha dado su opinión respecto a lo sucedido en la isla hasta ahora: "Creo que él piensa que todo lo que diga y lo que haga lo van a usar en su contra y eso le ha bloqueado".

Pero todos estos comentarios vienen a raiz del "pasotismo" que el humorista tiene con el concurso y sus compañeros, y es que Arrocet confesaba durante una conexión en directo lo siguiente: "Yo estoy muy cómodo con ellos, pero estoy encontrando la experiencia fácil porque he estado donde realmente era duro, pero prefiero no hablar porque les haría quedar mal".

"No me ha decepcionado la experiencia pero la encuentro muy fácil", señalaba Bigote.

La dirección invitó a Arrocet a marcharse tras desafiarles

Debido a la actitud que el humorista está manteniendo durante el concurso, Jorge Javier le explicó que desde la dirección le animaban a irse si no habían cumplido sus espectativas, y que no sería penalizado por el abandono.

"Quiero seguir aquí", respondía él, "yo no me he quejado de nada".

Las consecuencias de la actitud de Bigote Arrocet

Al escuchar las quejas de Bigote, Leticia Sabater se indignó y quiso aclarar lo siguiente: "Estamos muertos de hambre, con una mierda de jabón para todos, llenos de cortes en las manos porque no paramos y por tu culpa van a poner esto más duro. Y lo que pasa es que tu concurso es estar tumbado en el Caribe".

Tras ello, Jorge Javier anunciaba la respuesta de la dirección: "La organización ha decidido que a partir de ahora todos los concursantes os alimentaréis solo con aquello que consiga Bigote".