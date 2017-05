La gran crítica a Jordi Évole por lo ocurrido con Montes Neiro, el preso granadino

En la última emisión de ‘Salvados’, Jordi Évole entrevistó a Miguel Montes Neiro, conocido por ser el preso común más antiguo en la historia de España. Un encuentro que levantó las críticas al considerar de inapropiado el protagonista de la trigésima edición. El periodista no dudó en contestar a través de su perfil en la red social Twitter: «Si Jesús Quintero entrevistase ahora a presos como en los 90, se enfadarían dos o tres colectivos por semana».

Durante la conversación, Montes Neiro se reconoció como una persona «desenchufada», pero desmintió ser «un bandido arrepentido». Pasó 36 años en la cárcel por varios delitos, ninguno de ellos de sangre. Hace cinco años recibió el indulto del Gobierno. Sin embargo, llego incluso a reconocer que había cometido algunos delitos de los que no se tenía constancia. «Nunca me pillaron y aunque estéis grabando lo puedo decir, porque ya están archivados», reconoció en su visita a 'Salvados'.

Pero no gustó el encuentro entre Évole y el preso más longevo. A través del soporte mencionado con anterioridad, la audiencia consideró que no era un contenido «adecuado» para la televisión, según recoge ‘VerTele’. «Maravilloso Évole. Propaganda para un delincuente que está orgulloso de serlo y que recomienda a sus hijas no trabajar», exclamaban algunos. Fue por éste y varios más por los que el conductor de ‘Salvados’ respondió.

Si Jesús Quintero entrevistase ahora a presos como hacía en los 90... se le enfadarían 2 o 3 colectivos cada semana... Así nos va... — Jordi Évole (@jordievole) 30 de abril de 2017

@jordievole cómicos haciendo de periodistas y entrevistando a delincuentes, en horario de máxima audiencia. así nos va.. — Don Javier (@YomviGate) 30 de abril de 2017

@jordievole Si hubieras enseñado las dos caras de la moneda entonces no quedaría como un enaltecimiento absurdo de un delincuente #sosprisiones — Paris (@rosana_ocana) 1 de mayo de 2017

@jordievole No es más profesional el q más morbo da en su programa,si quieres buscar sensacionalismo al menos contrasta información #sosprisiones — Paris (@rosana_ocana) 1 de mayo de 2017