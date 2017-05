Evacúan de urgencia a un concursante de 'Supervivientes' por un problema de salud

Un concursante de 'Supervivientes' ha sido evacuado de urgencia de la playa en la que convive junto a sus compañeros por un problema salud. La noticia la dio a conocer ayer la presentadora gijonesa Lara Álvarez durante una conexión en directo con el programa 'Sábado Deluxe'.

Se trata del israelí Eliad Cohen. El concursante de 'Supervivientes', programa que sigue liderando el prime time televisivo, ha abandonado temporalmente la convivencia por un problema con su tobillo derecho.

Según ha relatado la asturiana, Cohen está siendo atendido por el equipo médico de 'Supervivientes', alertado por las dificultades del concursantes para caminar con normalidad tras sufrir una torcedura en el tobillo.

«Todavía no se sabe si podrá o no podrá volver a incorporarse al 'reality show'», detalló la presentadora de 'Supervivientes'. «Eliad está perfectamente. Se hizo daño durante el juego de la gala del jueves y está siendo controlado por nuestro médico. No sabemos cuándo se podrá reincorporar a la isla».