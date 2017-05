La decisión más inesperada de 'First Dates'

Las sorpresas están a la orden del día en 'First Dates'. Basta comprobarlo con que cada día haya algún personaje diferente o extravagante que haga las delicias de una audiencia acostumbrada a historias raras. Como la que ha tenido lugar este martes con una mujer indecisa y que ha provocado un giro de guión totalmente imprevisto.

Yolanda, de 38 años es una valenciana que trabaja de auxiliar de clínica y sueña con tener su propia familia. Para ello ha confiado su suerte a 'First Dates' con el objetivo que el programa de Carlos Sobera obrase el milagro. Lo que no esperaba es que cometieran el error de llevarle a un hombre que no encaja en absoluto con sus gustos personales.

La propia Yolanda ha visto entrar a Miguel Ángel y ha dejado clara su aversión por los calvos. Porque sí, su "ligue" lo era y eso para la protagonista de esta historia no era ni mucho menos una buena noticia. No obstante, algo ha cambiado radicalmente desde el comienzo de la cita hasta el final. Aunque no lo parecía a simple vista por su conversación, ambos han acabado liándose al poco de conocerse pese que Yolanda se había mostrado totalmente contraria. Sorpresa.