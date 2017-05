La contundente carta en respuesta a Jordi Cruz por defender los 'becarios gratis'

En la jornada de ayer, las redes sociales se hicieron eco de las polémicas palabras de Jordi Cruz, quien defendió los 'becarios gratis' en los restaurantes de prestigio afirmando que "para ellos es un privilegio".

"Me molesta que se hable del trabajo del ‘stagier’ como algo negativo, como si fuera un abuso o una mala práctica. Yo nunca he hecho un ‘stage’ y me da mucha envidia cuando veo que alguien viene de estar en la cocina de Martín Berasategui, por ejemplo. Estás aprendiendo de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio. Imagínate cuánto dinero te costaría eso en un máster en otro sector", afirmó Jordi Cruz en una entrevista con El Confidencial.

Ahora, la periodista Susana Gonzalo escribe una contundente carta en '20minutos' dirigida al cocinero de 'Masterchef' que está levantando una gran polémica en redes sociales.

En ella, llama "cocinillas" a Jordi Cruz y afirma que sus declaraciones son "indolentes, avaras y descarnadas", para terminar concluyendo con que "los parientes en el precariado boicoteen" al chef y con que seguro que "su futuro hijo no será un 'stagier'".

Puede leer la carta completa en '20 minutos'.