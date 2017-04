Shannen Doherty anuncia que su cáncer "está remitiendo"

Luchar hasta el final y no rendirse puede dar sus frutos, y así lo ha demostrado Shannen Doherty, quien fuera conocida por interpretar a Prue en ‘Embrujadas’. La joven actriz se enfrenta a un cáncer de mama desde 2015, pero ahora ha hecho uso de sus redes sociales para anunciar una noticia muy positiva, la enfermedad está remitiendo.

A pesar de ello, Doherty ha querido ser prudente y ha explicado a sus seguidores que los próximos cinco años son cruciales para saber si ha vencido o no definitivamente a la enfermedad, “Me siento bendecida. Mi cáncer de mama está remitiendo. ¿Qué significa remisión? He oído esa palabra y no tenía ni idea de cómo reaccionar. ¿Buenas noticias? SÍ ¿Abrumador? SÍ. Ahora a seguir esperando", escribía, junto a una imagen en la que se le ve sentada.